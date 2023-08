Half-Life 2: i modder annunciano la remastered realizzata con NVIDIA RTX Remix

Durante il giorno di apertura della Gamescom, NVIDIA ha presenziato con un evento dedicato a tutte le novità pronte ad arrivare su PC, dall'annuncio del DLSS 3.5 fino all'arrivo del Game Pass PC su GeForce NOW. Tra tutti i proclami vi è stato spazio anche per presentare un nuovo progetto che farà felici molti fan, ovvero, una versione migliorata di Half-Life 2 grazie alla tecnologia proprietaria RTX Remix.

Nuova vita per Half-Life 2 Le prime immagini di Half-Life 2 con NVIDIA RTX Remix La comunità di Half-Life 2 ha avviato lo sviluppo di un remastered con l'ausilio di RTX Remix. Grazie a quest'ultimo i modder stanno ricostruendo tutti i materiali, come shader e asset in gioco, aggiungendo dettagli geometrici extra tramite l'editor Hammer di Valve e sfruttando tecnologie NVIDIA tra cui il ray tracing completo, DLSS 3, Reflex e RTX IO per offrire un'esperienza straordinaria ai possessori di schede video GeForce RTX. Purtroppo non è stata ancora annunciata una data di lancio e NVIDIA ha dichiarato che la community ha appena iniziato lo sviluppo di "Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project". Quattro dei principali team di modding di Half-Life 2 si sono uniti e intendono coinvolgere l'intera comunità di modder per contribuire alla creazione di "Half-Life 2 RTX", incoraggiando tutti a unirsi a Orbifold Studios e contribuire alla realizzazione di questa remastered. Qui di seguito il trailer dell'annuncio.