NVIDIA annuncia il DLSS 3.5: i giochi che lo usano e le schede video compatibili

Mancano solo poche ore all'apertura ufficiale della Gamescom 2023 a Colonia, durante la quale avrà luogo la Opening Night Live presentata da Geoff Keighley, in programma per le 20:00 di questa sera. Questo evento non è soltanto una vetrina per annunci nel mondo dei videogiochi, ma rappresenta anche un'occasione per numerosi produttori di hardware e software di presentare le loro prossime novità. Tra le partecipanti NVIDIA spicca per le molteplici e interessanti novità che ha deciso di portare alla Gamescom. In questo articolo, focalizzeremo l'attenzione sull'annuncio che più ci ha sorpreso, ovvero il debutto del DLSS 3.5, un significativo aggiornamento della tecnologia proprietaria che promette di stupire ancora una volta.

Cos'è il DLSS 3.5? Un esempio dei risultati del DLSS 3.5 su Alan Wake II Come probabilmente già saprete, il Deep Learning Super Sampling (DLSS) è una tecnologia sviluppata da NVIDIA che si basa sull'intelligenza artificiale per migliorare la qualità di un rendering proveniente da una risoluzione inferiore per realizzare un upscaling a una risoluzione superiore senza che ci sia una perdita di dettagli percepibile dall'utente. La sua versione attuale, il DLSS 3, esclusivo delle GPU NVIDIA RTX 40XX, ha visto l'introduzione del Frame Generator, una funzionalità che genera completamente da zero ulteriori fotogrammi, aumentando così il conteggio finale degli FPS nei giochi che lo supportano. Il DLSS 3 ha già dimostrato la sua validità come uno strumento solido e convincente, ma l'azienda americana ha deciso di spingersi ulteriormente oltre introducendo la versione 3.5, che implementa una nuova tecnologia che migliora sensibilmente la qualità nei giochi che ne fanno uso spingendo ulteriormente verso l'alto anche le prestazioni. Questo elemento è denominato Ray Reconstruction ed è stato creato per migliorare il rendering del ray tracing nei giochi, utilizzando l'intelligenza artificiale per generare pixel di maggiore qualità per quanto riguarda i raggi di luce.

Addio Denoiser, benvenuto Ray Reconstruction Il Ray Reconstruction è in grado di eleborare un'immagine più definita e realistica rispetto agli attuali strumenti utilizzati con il DLSS 3 Per migliorare la qualità pura del ray tracing, NVIDIA ha sostituito lo strumento alla sua base, ovvero dicendo addio al Denoiser per lasciare spazio al Ray Reconstruction. Il primo, volendo sintetizzare in poche parole il suo funzionamento, migliorava l'illuminazione in fase di rendering cancellando i pixel di disturbo attraverso l'esame di multipli frame, ma perdendo nell'operazione anche numerosi dati che venivano poi "ricreati" artificialmente con conseguenze sulla qualità dei riflessi, il gamut dei colori e sui dettagli nelle superfici riflettenti. Il Ray Reconstruction invece è più "intelligente"; se la tecnologia precedente si basava sul campionamento di multipli frame per individuare i raggi di luce proveniente dalla fonte, adesso con il DLSS 3.5 l'intelligenza artificiale è in grado di separare i dati e i valori dei fasci di luce per preservarli durante l'operazione di upscaling, riproducendo un effetto molto più dettagliato, realistico e con una conservazione dei colori originali.