Microsoft ha chiuso definitivamente la produzione di Kinect

Microsoft ha annunciato la chiusura definitiva della produzione di Kinect, anche per quanto riguarda il dispositivo Azure Kinect, che di fatto era rimasto l'unico ancora in costruzione nella famiglia dedicata alle telecamere di questo tipo.

Forse non tutti sanno che Microsoft stava continuando infatti a produrre e vendere Kinect nella forma di Azure Kinect, un dispositivo uscito nel 2019 e progettato soprattutto per l'ambito industriale e per l'uso con intelligenza artificiale.

Si tratta di un dispositivo dotato di videocamera da 12 megapixel, sette microfoni e diversi sensori, in grado di rilevare una notevole quantità di informazioni dalle immagini catturate nell'ambiente circostante. Si tratta, in effetti, di una versione più avanzata del Kinect uscito per Xbox 360 e Xbox One, ma comunque incentrata sulla stessa tecnologia di base.

Come spiegato in un post ufficiale da Microsoft, la compagnia cesserà la produzione diretta di Kinect Azure e cederà la tecnologia in licenza a produttori di terze parti. "Con le necessità dei nostri utenti e partner che si evolvono, aggiorniamo i nostri prodotti per supportarli", ha scritto Microsoft nel messaggio sulla chiusura.

"Di volta in volta, includiamo nuove opportunità, oltre a ritirare prodotti. Abbiamo preso la decisione di chiudere la produzione di Azure Kinect Developer Kit, ma questo non rappresenta la fine per questa tecnologia, visto che continuerà ad essere disponibile attraverso i nostri partner".