Diablo 4: trailer della Stagione 2 rimosso a causa di grossolani errori da parte di Blizzard

Blizzard è stata costretta a rimuovere un trailer della Stagione del Sangue di Diablo 4 a causa di alcuni errori, imprecisioni e calcoli sbagliati.

Il filmato aveva l'obiettivo di dimostrare alcune dei miglioramenti alla qualità della vita in arrivo con la Stagione 2 e la patch 1.2.0 in programma per domani, come ad esempio i tempi ridotti per accumulare XP.

Tuttavia, come notato da Raxxanterax del portale Maxroll.gg, evidentemente ci sono stati vari errori di montaggio e matematici nell'assemblare il video. Ad esempio, nella sezione del filmato dedicato ai miglioramenti apportati al layout dei dungeon, le immagini del "prima" e "dopo" sono state invertite. Un'altra svista riguarda una clip che confronta la maggiore velocità delle mount prima e dopo l'aggiornamento da cui è impossibile notare alcun miglioramento.

L'errore più grave tuttavia è quello relativo ai miglioramenti apportati all'ottenimento degli XP, con i numeri a schermo totalmente sbagliati in quanto è stata fatta un'addizione anziché una moltiplicazione. Insomma, un vero e proprio pastrocchio, e di conseguenza Blizzard è stata costretta a mettere offline il video.