Assassin’s Creed, Resident Evil e Death Stranding hanno floppato su iOS: pochi download e pochi acquisti

Pare che il futuro dei tripla A su iOS sia quantomeno incerto, visto che alcuni dei lanci maggiori degli ultimi mesi pare abbiano fatto dei risultati pessimi , sia in termini di download, sia in termini di vendite. Parliamo dei vari Assassin's Creed, Resident Evil e Death Stranding . Insomma, sono pochi quelli che li scaricano per giocare la versione di prova e ancora meno quelli che li acquistano dopo averlo fatto, per cifre che variano tra i 15 e i 50 dollari.

Numeri molto bassi

Stando alle stime della stessa testata, basate sui dati raccolti da Appfigures, meno di 3.000 persone hanno pagato 49,99 dollari per Assassin's Creed Mirage al lancio, avvenuto il 6 giugno. Complessivamente, pare che il gioco sia stato scaricato 123.000 volte, per ricavi di 138.000 dollari. È importante sottolineare che il gioco è giocabile solo su iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e iPad di fascia alta, quindi da un pubblico sicuramente ristretto rispetto al complesso dei possessori di apparecchi di Apple.

Un'immagine di Resident Evil Village

Insomma, Assassin's Creed Mirage avrebbe fatto un risultato irrisorio rispetto a tanti free-to-play. Per confronto, Appfigures ha sottolineato i dati di Assassin's Creed Rebellion, titolo Ubisoft pensato specificamente per dispositivi mobili, che al lancio, avvenuto il 21 novembre 2018, fu scaricato 1,9 milioni di volte in un lasso di tempo comparabile a quello in cui Mirage ha raggiunto appena 123.000 installazioni, per ricavi di 981.000 dollari.

Altri titoli di grande richiamo come Resident Evil 4, Resident Evil Village e Death Stranding, tutti mostrati durante le conferenze di Apple, hanno subito la stessa sorte. Le stime di Appfigures suggeriscono che Resident Evil 4 sia stato scaricato 357.000 volte, con un guadagno stimato intorno ai 208.000 dollari. Considerando il prezzo del gioco di 29,99 dollari, ciò significa che approssimativamente 7.000 persone lo hanno scaricato e pagato per sbloccare l'intero gioco nei suoi sei mesi di presenza sul mercato. Resident Evil Village ha avuto risultati ancora peggiori, con Appfigures che stima 370.000 download e solo 92.000 dollari di guadagno, il che significa che il numero di giocatori che hanno effettivamente pagato 15,99 dollari per sbloccare l'intero gioco è intorno ai 5.750.

Death Stranding di 505 Games è un gioco premium, con un costo iniziale di 20 dollari. Non ha ancora generato abbastanza download per essere registrato dai dati di tracciamento di Appfigures, ma alcuni calcoli rapidi basati sulle stime dei ricavi di 212.000 dollari suggeriscono che sia stato scaricato circa 10.600 dal lancio, avvenuto il 29 gennaio 2024.

Il protagonista di Death Stranding

Appmagic, un'altra compagnia di analisi, ha fornito delle stime più ottimistiche, ma sempre poco rassicuranti sullo stato di questi titoli. Secondo i suoi dati (tutti al netto della fetta del gestore del negozio), Assassin's Creed Mirage avrebbe prodotto ricavi per 221.000 dollari su 279.000 download (5.750 vendite a 49,99 dollari). Resident Evil 4 sarebbe stato scaricato 710.000 volte, per 347.000 dollari di ricavi (15.000 vendite a 29,99 dollari). Resident Evil Village sarebbe stato scaricato 817.000 per 420.000 dollari di ricavi (34.000 vendite a 15,99 dollari). Death Stranding, che è un gioco premium, avrebbe prodotto 348.000 dollari di ricavi, per 23.000 acquisti.

Insomma, siamo a distanze enormi dai numeri fatti dagli stessi giochi sulle piattaforma del mercato tradizionale, ossia PC e console, e a distanze siderali dai numeri dei grandi successi mobile.