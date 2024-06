Seguaci del Dr Disrespect in fuga dopo la confessione

I fatti risalgono al 2017, come ammesso da Beham stesso nel suo messaggio , in cui si è preso la responsabilità per l'accaduto e che ha concluso affermando che tornerà dopo aver fatto una lunga vacanza con la sua famiglia.

Se ricordate, il Dr Disrespect fu bannato da Twitch nel 2020, senza che le motivazioni del provvedimento fossero mai state rese note dalle parti. Recentemente però, sono state svelate da un ex dirigente di Twitch , che ha spiegato come Guy Beham, questo il vero nome del dottore, avesse inviato dei messaggi a sfondo sessuale a una minorenne e stesse organizzando un incontro dal vivo al TwitchCon.

Decine di migliaia di seguaci social del Dr Disrespect hanno smesso di seguire il loro beniamino dopo la confessione di ieri, in cui il nostro ha ammesso di aver inviato messaggi a sfondo sessuale a una minorenne, negando però l'accusa di volerla incontrare per fare sesso.

Fuga

I risultati della confessione però non si sono fatti aspettare, visto che molti dei suoi seguaci (circa 30.000 poco dopo la pubblicazione della stessa, ma con il numero che sta crescendo di ora in ora) hanno deciso di abbandonarlo, con decine di migliaia di defezioni tra YouTube e Twitter. Evidentemente molti non hanno apprezzato il suo messaggio, ossia di sapere che ha intrattenuto davvero dei rapporti sconvenienti, anche se solo virtuali, con una ragazza minorenne.

Uno dei tanti artwork con cui il Dr Disrespect celebrava il suo personaggio

Molti anche gli altri influencer che gli si sono rivoltati contro, compresi alcuni suoi ex-amici, come TimTheTatman e NICKMERCS, che hanno commentato aspramente il suo comportamento, affermando che non ha scusanti per ciò che ha fatto. Insomma, anche quelli che lo hanno sempre difeso ora gli hanno voltato le spalle.