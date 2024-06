Forza Horizon 4 primo su Steam, dopo l'annuncio di Microsoft del ritiro del gioco dai negozi

Forza Horizon 4 è primo nella classifica globale di Steam , che come saprete è basata sui ricavi dei giochi. Si tratta di una stranezza, considerando l'età del titolo, che risale al 2018 (su Steam è arrivato il 9 marzo 2021). Quali sono i motivi di questa situazione? Diciamo che sono due. Principalmente il rinnovato interesse dei giocatori nasce dall'annuncio di Microsoft di volerlo ritirare dal mercato, annuncio accompagnato da un'offerta che non si può rifiutare.

Tutte le versioni scontate

Forza Horizon 4 è infatti acquistabile con una riduzione dell'80% sul prezzo base. Quindi è possibile prendere l'edizione standard per 13,99€ invece di 69,99€, quella Deluxe per 17,99€ invece di 89,99€ e l'edizione Ultimate a 19,99€ invece di 99,99€.

La top 10 attuale di Steam

Naturalmente le ottime vendite si stanno traducendo in un'impennata da giocatori contemporanei: negli scorsi mesi Forza Horizon 4 aveva dei picchi giornalieri oscillanti tra i 2000 e i 7000 giocatori contemporanei. Nelle scorse ore invece ha raggiunto circa i 17.500 giocatori contemporanei, una quantità che non toccava da qualche mese.

La crescita del numero di giocatori contemporanei nelle scorse ore

In effetti il gioco di PlayGround Games non è mai andato male su Steam, ossia ha sempre mantenuto una sua base utenti molto attiva, con buone vendite in occasione dei vari periodi di saldo. Se vogliamo è una prova del fatto che Microsoft abbia deciso di rimuoverlo dalla vendita semplicemente per una questione di licenze, considerando anche che è ancora un ottimo titolo, oltretutto giocabilissimo. Difficile dire se le vendite delle ultime ore ribalteranno in qualche modo la situazione. Improbabile, ma non si può mai dire.

Infine, chi lo ha acquistato non si preoccupi, perché Forza Horizon 4 rimarrà giocabile anche successivamente. Quindi non dovrebbe ripetersi il caso The Crew, che ancora sta facendo discutere.