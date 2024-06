I voti dell'ultimo numero di Famitsu hanno per protagonista Luigi's Mansion 2 HD

Sono stati rivelati i voti di Famitsu per il numero 1855: un dominio quasi esclusivo di Nintendo Switch, come spesso accade per il mercato giapponese, che ha per protagonista l'ottimo Luigi's Mansion 2 HD: la remaster ha portato a casa quattro 8, per un totale di 32/40.

Dragon Saikyou Ou Zukan: Battle Colosseum (Switch) - 6/7/7/7 [27/40]

Iwakura Aria (Switch) - 7/8/8/9 [32/40]

Luigi's Mansion 2 HD (Switch) - 8/8/8/8 [32/40]

MADiSON (PS5, Switch) - 8/8/6/6 [28/40]

Run for Money: The Great Mission (Switch) - 6/7/8/7 [28/40]

Il titolo Nintendo è in effetti una delle poche produzioni note anche in occidente di questa lista, se escludiamo l'horror MADiSON, a quanto pare approdato in Giappone con un netto ritardo rispetto alla distribuzione nostrana. Com'è che si dice? Meglio tardi che mai.