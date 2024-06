Nintendo Direct: tutti gli annunci dell'impressionante evento

I first party

Il gioco più rilevante dell'intero Direct è stato sicuramente Metrodi Prime 4 Beyond, che ha segnato il ritorno del gioco dopo sette anni di silenzio. Se ricordate era stato annunciato durante i primi anni di vita di Switch, poi aveva cambiato sviluppatore ed era stato ricominciato da capo, svanendo nel nulla. Ora è tornato con tanto di video di gameplay e anno di uscita: 2025. Da quello che si è visto sarà probabilmente uno dei giochi di lancio di Super Nintendo Switch, o come si chiamerà la nuova console.

L'altro annuncio bomba dell'evento era posizionato all'altra estremità, ossia all'inizio: Mario & Luigi: Fraternauti alla carica, nuovo capitolo della mini serie di giochi di ruolo giapponesi con protagonisti i fratelli idraulici mangia funghi. Non solo sembra splendido, ma ha già anche una data d'uscita: 7 novembre 2024.

Nintendo aveva in realtà molte altre novità da presentare durante il Direct, come un aggiornamento gratuito di Nintendo Switch Sports che aggiunge un nuovo sport con due modalità; il nuovo Super Mario Party Jamboree, in uscita il 17 ottobre, che includerà oltre 110 minigiochi, sette tabelloni e sarà giocabile da 20 giocatori online nella modalità Koopathlon; Donkey Kong Country Returns HD, edizione rimasterizzata dell'ottimo platform per Wii che farà il suo ritorno alla grande sui nostri schermi e, infine, i nuovi giochi per gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo: due provenienti dal catalogo del Nintendo 64, ossia Perfect Dark e Turok: Dinosaur Hunter, e due da quello del Game Boy Advance, ossia The Legend of Zelda: A Link to the Past Four Swords e Metroid: Zero Mission.

Stiamo dimenticando qualcosa? A sì, la terza bomba: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, uno Zelda completamente nuovo. Talmente nuovo che per la prima volta avrà Zelda come protagonista. L'impostazione è più classica di quella degli ultimi capitoli per Nintendo Switch, Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, ma sembra una variazione sul tema davvero ben fatta, che non mancherà di interessare i fan.