Mario & Luigi Fraternauti alla carica annunciato al Nintendo Direct, ha già anche una data d'uscita

Nel corso del Nintendo Direct odierno è stato annunciato Mario & Luigi Fraternauti alla carica per Nintendo Switch , nuovo capitolo della mini serie di giochi di ruolo giapponesi che vede protagonisti i due fratelli idraulici. È stata svelata subito anche la data d'uscita ufficiale : 7 novembre 2024. Insomma, Nintendo è decisa, come al solito.

Trailer e immagini

Il video ha mostrato diverse sequenze di gioco, tutte tratte da una versione che appare praticamente finita. All'inizio abbiamo visto i due fratelli girare per il mondo di gioco in una veste grafica aggiornata rispetto ai titoli precedenti. Quindi sono iniziate le sequenze da gioco di ruolo, con scene di combattimento e la presentazione degli altri personaggi presenti nel gioco, come Bowser, Peach e tutti gli altri che abbiamo imparato a conoscere e amare nel corso degli anni.

Nintendo ha pubblicato anche una ricchissima galleria di immagini di Mario & Luigi Fraternauti alla carica, che riprendono alcuni dei momenti visti nel trailer ci mostrano più in dettaglio la realizzazione del gioco.

Il comunicato ufficiale ci dice che Mario & Luigi Fraternauti alla carica ci porta tutti in coperta per una nuova avventura a tinte marinaresche di Mario e Luigi! I due viaggeranno sull'Isola Solcamari (parte nave e parte isola) per navigare attraverso il mondo di Elettria. I giocatori potranno quindi esplorare un vasto arcipelago con isole molto diverse tra loro, tra luoghi desolati, foreste rigogliose e città pullulanti di abitanti. Come con i capitoli precedenti, anche in questo il giocatore dovrà far collaborare Mario e Luigi per eseguire tecniche incredibili e superare ogni ostacolo.