Nintendo Switch Sports aggiunge un nuovo sport con due modalità con un aggiornamento gratuito

Durante il Nintendo Direct di giugno, la compagnia di Kyoto ha annunciato l'arrivo di un nuovo sport in Nintendo Switch Sports: il basket due contro due e il tiro da 3. Sarà aggiunto come un nuovo aggiornamento gratuito.

I dettagli sul basket di Nintendo Switch Sports

Questa nuova modalità è strutturata in modo simile al Basket presente nel gioco per Nintendo Wii. È possibile palleggiare, passare e andare a canestro, oltre a tirare, usando un mix di controlli di movimento e di pressione di tasti.

Una partita 2 vs 2 in Nintendo Switch Sports Basket

Il tiro da tre può essere affrontato da solo, oppure con altri giocatori, che tirano tutti assieme. Inoltre, è possibile giocare sia in locale che insieme ad altri giocatori online. La data di uscita è fissata per l'estate 2024: non ci sono dettagli più precisi per il momento.

Ricordiamo che nel gioco base ci sono: