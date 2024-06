Fantasian: Neo Dimension annunciato per Nintendo Switch con un trailer e un periodo di uscita

Si prospetta dunque una sorta di riunione nostalgica, con un gioco di Sakaguchi e Mistwalker che viene pubblicato dalla sua vecchia compagnia per la quale ha creato, all'epoca, la celebre serie Final Fantasy.

Si tratta di una nuova edizione del gioco uscito in precedenza in esclusiva su Apple Arcade, che arriva con un nuovo sottotitolo e alcune caratteristiche nuove rispetto all'originale su iOS, nonché un nuovo publisher: il titolo in questione verrà infatti pubblicato da Square Enix .

Confermando diverse voci di corridoio emerse in precedenza, il Nintendo Direct di oggi ha portato l'annuncio di Fantasian: Neo Dimension , una nuova versione dell'RPG nipponico da parte di Mistwalker e Hironobu Sakaguchi , presentato con un trailer e un periodo di uscita , previsto per questo inverno

Una nuova versione di Fantasian

Potete conoscere l'originale nella nostra recensione di Fantasian, all'epoca pubblicato in due parti attraverso il servizio in abbonamento Apple Arcade.

Fantasian: Neo Dimension contiene la storia originale e tutti i contenuti di questa, ma anche alcune aggiunte e variazioni.

In particolare, la nuova versione contiene i dialoghi parlati in inglese e giapponese e alcune opzioni aggiuntive per regolare il livello di difficoltà del gioco.

Per il resto, si tratta di un titolo estremamente affascinante, che riprende la tradizione più classica del JRPG nipponico con combattimenti a turni e ne applica alcune variazioni in grado di renderla perfettamente godibile anche di questi tempi.

Altra caratteristica particolare di Fantasian è il fatto di mettere in scena ambientazioni digitalizzate dal reale, costruite come veri e propri diorami artigianali e in grado di risultare particolarmente affascinanti.