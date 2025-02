Fantasian Neo Dimension riceve un aggiornamento con difficoltà personalizzabile e nuove opzioni

Nello specifico, "Custom Difficulty" è stata aggiunta alle opzioni relative alla difficoltà, ma è possibile attivarla solo in una seconda partita o successive , ovvero dopo aver completato almeno una volta il gioco. Tra i parametri che possiamo modificare c'è la potenza, la difesa e la velocità dei nemici. Si tratta a ogni modo di un'aggiunta apprezzabile per chi cercava solo una scusa per rigiocare l'avventura firmata da Hironobu Sakaguchi e Mistwalker.

Le altre novità della patch

Le note della patch parlando anche di correzioni relative alla versione PS5, dove talvolta il controller smetteva di funzionare improvvisamente con certi comandi e l'applicazione andava in crash senza preavviso.

Il menu per la personalizzazione della difficoltà di Fantasian Neo Dimension

Su tutte le piattaforme sono state fatte delle modifiche ai comandi di movimento con l'analogico quando la telecamera cambia di posizione durante i movimenti nel mondo, è stata aggiunta un'impostazione per regolare la velocità della telecamera e una per modificare la vibrazione. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alle note ufficiali dell'aggiornamento, che trovate in italiano a questo indirizzo.

Fantasian Neo Dimension è disponibile su PC, Nintendo Switch, PS5, PS4 e Xbox Series X|S dallo scorso dicembre. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione del JRPG dal papà di Final Fantasy. Inoltre, potete provarlo con mano grazie alla demo gratuita disponibile sugli store digitali.