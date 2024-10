Nobuo Uematsu non andrà in pensione dopo Fantasian: Neo Dimension, il celebre compositore ritratta

Contrariamente a quanto aveva lasciato intendere con il messaggio di ieri, Nobuo Uematsu non andrà in pensione dopo aver completato la colonna sonora di Fantasian: Neo Dimension. Il leggendario compositore della serie Final Fantasy e non solo ha ritrattato le dichiarazioni di ieri, spiegando che ridurrà il suo impegno in ambito videoludico per concentrarsi su progetti personali, ma che comunque continuerà ad accettare incarichi più contenuti e meno impegnativi, come realizzare un singolo tema musicale.

"Aspettate, aspettate, aspettate! Calmatevi tutti! Sembra che ci sia stato un malinteso, ma non mi sto ritirando dalla musica per videogiochi!", ha detto Uematsu su X. "Ho intenzione di ridurre un po' la mia attività di musicista nell'ambito videoludico perché voglio avere più tempo da dedicare alla musica che voglio fare. Sarebbe difficile per me occuparmi dell'intera colonna sonora di un videogioco perché l'impegno di tempo per la composizione sarebbe troppo lungo, ma vorrei continuare a lavorare su lavori più contenuti, come un tema musicale."