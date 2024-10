Intel e AMD uniti contro ARM: nasce il nuovo x86 Advisory Group

x86 Advisory Group

L'x86 Advisory Group è un'alleanza composta da numerosi membri, tra cui Intel e AMD, ma anche Microsoft, Google, Meta e Lenovo. L'obiettivo dichiarato del gruppo è quello di migliorare la compatibilità, la prevedibilità e la coerenza delle offerte di prodotti x86. Il gruppo intende chiedere il contributo degli sviluppatori di hardware e software x86 e creare "linee guida semplificate" per aiutare a standardizzare le interfacce tra le linee di prodotti di AMD e Intel.

Il CEO Intel, Pat Gelsinger, e la CEO di AMD, Lisa Su, in posa per l'x86 Advisory Group

La creazione del x86 Advisory Group è chiaramente una risposta alla crescente minaccia di ARM. Intel e AMD, consapevoli della competizione, stanno cercando di rassicurare sviluppatori, clienti e investitori sulla vitalità dell'architettura x86. La transizione di Apple da Intel ad ARM e il successo di Qualcomm nel mercato dei chip per Windows hanno dimostrato che ARM è una forza da non sottovalutare.

"Siamo sull'orlo di uno dei cambiamenti più significativi nell'architettura x86 e nell'ecosistema in decenni - con nuovi livelli di personalizzazione, compatibilità e scalabilità necessari per soddisfare le esigenze attuali e future dei clienti", ha affermato Pat Gelsinger, CEO di Intel. "Siamo orgogliosi di stare insieme ad AMD e ai membri fondatori di questo gruppo consultivo, mentre accendiamo il futuro del calcolo, e apprezziamo profondamente il supporto di così tanti leader del settore."

"La creazione dell'x86 Ecosystem Advisory Group garantirà che l'architettura x86 continui a evolversi come la piattaforma di calcolo preferita sia per gli sviluppatori che per i clienti", ha dichiarato invece Lisa Su, Presidente e CEO di AMD. "Siamo entusiasti di riunire l'industria per fornire indicazioni sui futuri miglioramenti architettonici ed estendere l'incredibile successo dell'x86 per i decenni a venire."

La formazione del x86 Advisory Group è insomma un passo importante per Intel e AMD nella loro sfida contro ARM. L'alleanza potrebbe aiutare a rafforzare la posizione dell'architettura x86 e garantire la sua sopravvivenza nel mercato dei processori. Tuttavia, la competizione con ARM sarà intensa e il futuro dell'industria dei chip rimane incerto.

