Xbox Game Pass a un dollaro? L'opzione è sparita in vista di Call of Duty: Black Ops 6

A quanto pare l'opzione per iscriversi a Xbox Game Pass a un dollaro per i primi quattordici giorni è sparita in vista del lancio di Call of Duty: Black Ops 6. In questo momento, dunque, è possibile abbonarsi al servizio Microsoft unicamente a prezzo pieno.

Si tratta di una mossa che la casa di Redmond ha chiaramente ritenuto necessaria al fine di evitare che molti utenti approfittassero della promozione per giocare la campagna del nuovo capitolo della serie Activision in maniera praticamente gratuita, per poi disdire la sottoscrizione prima del rinnovo.

In effetti Xbox non ha mai fatto mistero di puntare sulla straordinaria popolarità di Call of Duty al fine di aumentare il numero di abbonati al Game Pass: si tratta di uno degli obiettivi principali dietro la costosissima acquisizione di Activision Blizzard.

Bisognerà solo capire se l'ormai tradizionale offerta a un dollaro farà in qualche modo ritorno in futuro oppure se è stata accantonata per sempre, visto che d'ora in avanti nel catalogo del Game Pass figureranno non solo Black Ops 6 ma anche altri episodi della serie.