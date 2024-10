YouTube introduce Etichette anti-IA: ecco come funzionano

YouTube ha iniziato ad affidarsi allo standard C2PA per rilevare l'autenticità dei video caricati. Questo significa che la funzione funzionerà solo con dispositivi di registrazione e strumenti che supportano i metadati. La pagina di aiuto del sito per la nuova funzione afferma che l'etichetta "indica che il creatore ha utilizzato una tecnologia specifica per verificare l'origine del proprio video e confermare che il suo audio e le sue immagini non sono stati alterati".

Inoltre, i creatori devono utilizzare specificamente strumenti con C2PA versione 2.1 o superiore affinché l'etichetta appaia, quindi probabilmente non vedrai questa etichetta regolarmente per molto tempo. Aziende come Leica hanno iniziato a implementare le credenziali di contenuto nell'hardware lo scorso anno; tuttavia, non è ancora chiaro se queste credenziali attiveranno le etichette di YouTube. Ma vediamo quello che sappiamo finora.