Metaphor: ReFantazio premia i giocatori che si fanno la doccia e usano la toilette regolarmente

I premi per una corretta igiene

Più nello specifico, facendo la doccia una volta al dì, ricevere un piccolo bonus di 100 punti esperienza. Invece, usando la toilette ricevere un punto bonus alla statistica fortuna, ma stranamente questo vale solo per gli "Idlesday", ovvero i giorni del calendario divisibili per 5 (5, 10, 15, 20 e così via). Il perché non è chiaro, ma è così che vanno le cose nel mondo di Metaphor: ReFantazio.

Un combattimento in Metaphor: ReFantazio

Vi ricordiamo che da pochi giorni Metaphor: ReFantazio è disponibile su PC, Xbox Series X|S, PS5 e PS4. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione. Su Steam sta registrando numeri di affluenza superiori a qualsiasi altro gioco di Atlus e di quasi tutti gli altri JRPG pubblicati finora sulla piattaforma di Valve.