I numeri di Metaphor: ReFantazio su Steam, solo un altro JRPG ha fatto meglio ad oggi

Il primo fine settimana di "attività" di Metaphor: ReFantazio - il nuovo gioco di ruolo di Atlus e SEGA - è passato e questo ci permette di vedere esattamente qual è stato il livello di successo del videogioco su Steam, tramite SteamDB. L'opera ha accumulato ben 85.961 utenti contemporanei.

Si tratta del più grande risultato per Atlus su Steam. Non è in realtà un risultato incredibile rispetto alle ultime 24 ore sulla piattaforma di Valve, ma dobbiamo considerare che in linea di massima non è un gioco di massa.

Nelle ultime 24 ore Metaphor: ReFantazio è stato il 21esimo gioco più giocato, subito dietro a Call of Duty, Deadlock ed EA Sports FC 25. Il solo fatto che venga messo a confronto con colossi di questo tipo però fa capire quanto bene abbia fatto. Ovviamente non si avvicina minimamente ai 1,4 milioni di Counter-Strike 2 (il più giocato) e ai 751.243 giocatori di PUBG.