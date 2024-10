Microsoft Flight Simulator 2024 mostra l'esplorazione libera a piedi, editor meteo e caricamenti in video

Microsoft Flight Simulator 2024 ha avviato delle sessioni di prova in alpha test, e da una di queste arriva il video riportato qui sotto, che consente di vedere qualcosa di nuovo sulla simulazione di volo targata Microsoft e Asolo, in particolare alcune novità interessanti come l'esplorazione libera a piedi, l'editor meteo, i caricamenti e altro.

Per quanto riguarda il primo elemento, si tratta di una delle grandi novità apportate da Microsoft Flight Simulator 2024 alla formula classica, la possibilità di scendere dall'aereo ed esplorare il mondo liberamente. È un elemento aggiuntivo che garantisce una ulteriore immersione nella simulazione, consentendo di vedere tutto il globo simulato ancora più da vicino.

Come vediamo nel video, basta passare alla visuale in prima persona e interagire con la maniglia di apertura della carlina per uscire fuori dall'aereo e poter quindi camminare tranquillamente sulla superficie terrestre.