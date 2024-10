Microsoft Flight Simulator 2024 può essere provato in anticipo con un test tecnico in alpha, questo mese

Non manca molto all'uscita di Microsoft Flight Simulator 2024, ma se volete provare in anticipo la nuova e impressionante simulazione di volo in questione, potete registrarvi da oggi per un test tecnico in alpha che si svolgerà nel corso di ottobre.

In questo caso, la prova è limitata alla piattaforma PC e ovviamente riguarderà solo una porzione dei contenuti e delle caratteristiche della simulazione completa, ma considerando la vicinanza al lancio annunciato per il 19 novembre, dovrebbe trattarsi di una versione piuttosto avanzata del software.

Per partecipare al test potete compilare il form a questo indirizzo sul sito ufficiale di Microsoft Flight Simulator, stando anche attenti ai requisiti hardware della versione PC annunciati nei giorni scorsi, in modo da essere sicuri di poter prendere parte alla prova con la propria configurazione.