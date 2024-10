La voce della doppiatrice di Goku verrà riprodotta con l'intelligenza artificiale

La voce della doppiatrice di Goku, Masako Nozawa, verrà riprodotta con l'intelligenza artificiale al fine di utilizzarla in progetti che tuttavia non implichino forme di recitazione: lo ha annunciato l'agenzia di doppiaggio giapponese Aoni Production.

Grazie a un accordo con CoeFont, società che si occupa appunto di queste tecnologie, la voce di Nozawa, che il prossimo 25 ottobre compirà ben 88 anni, verrà convertita in digitale e utilizzata per dialoghi sia in giapponese che in inglese, ma non con l'intento di sostituire l'attrice.

Da questo punto di vista l'annuncio sembra molto chiaro, onde evitare qualsiasi polemica: l'intelligenza artificiale consentirà di ascoltare la doppiatrice di Goku nell'ambito di esperienze "non recitate", quindi ad esempio la si potrà utilizzare per assistenti virtuali, robot interattivi e altri dispositivi elettronici "parlanti".

"Vogliamo specificare che non forniremo questo servizio per progetti collegati in qualsiasi modo alla recitazione, ad esempio animazione o doppiaggi in lingue straniere", hanno spiegato le aziende coinvolte. "Ci limiteremo a sviluppare voci IA multilingua per prodotti che non abbiano a che fare con questo specifico campo."