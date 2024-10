All'asta un rarissimo prototipo di Macintosh "Twiggy" con un prezzo da capogiro

Un pezzo di storia dell'informatica sta per essere battuto all'asta. Si tratta di un rarissimo prototipo di Macintosh del 1983, conosciuto come "Twiggy Macintosh" per il suo utilizzo del drive "Twiggy" da 5,25 pollici, una tecnologia poi abbandonata da Apple a favore dei drive da 3,5 pollici. Il prototipo, identificato con il numero #M0001, è uno dei pochi esemplari sopravvissuti e rappresenta una testimonianza dell'evoluzione del Macintosh, uno dei computer più iconici di sempre.

Bonhams, la casa d'aste che si occuperà della vendita, stima che il Macintosh "Twiggy" possa raggiungere un prezzo tra gli 80.000 e i 120.000 dollari, ma non è escluso che la cifra finale possa essere superiore. Questo specifico Macintosh Twiggy proveniva originariamente dagli sviluppatori del word processor MacWrite ed era uno dei due prototipi ripristinati e resi funzionanti nel 2014.

Il numero impresso sotto il Twiggy Macintosh in vendita

Nel 2019, un altro prototipo "Twiggy" è stato venduto per oltre 150.000 dollari. All'inizio di quest'anno, poi, un Apple Lisa 1 è stato venduto da Christie's per la sorprendente cifra di 882.000 dollari, a dimostrazione del crescente interesse per i cimeli dell'informatica.

L'asta di Bonhams, dedicata alla storia della scienza e della tecnologia, si terrà dal 13 al 23 ottobre e includerà altri lotti di grande interesse, tra cui un campione di muffa di penicillina originale in un medaglione inciso da Alexander Fleming e un dispositivo Blue Box del 1972, basato su un progetto di Steve Wozniak, utilizzato per hackerare i sistemi telefonici.

