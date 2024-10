Dragon Quest III HD-2D Remake a confronto con l'originale in un breve trailer di Square Enix

Dragon Quest III HD-2D Remake ci permetterà di (ri)vivere le avventure del classico di Enix e Chunsoft, proponendo svariate novità. La più visibile è chiaramente la componente grafica che sfrutta lo stile tecnico HD-2D di Square Enix, reso famoso da Octopath Traveler.

Quanto è però fedele questa trasposizione? Sarà veramente come ritrovarsi nelle mappe originali di Dragon Quest III? Oppure ci sono delle nette differenze? Per ora non possiamo dare una risposta per l'intero gioco, visto che il JRPG deve ancora essere pubblicato, ma possiamo vedere un breve confronto ufficiale che mostra come Square Enix abbia fatto in modo che i punti fondamentali dell'originale fossero presenti.