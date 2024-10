Il leggendario compositore Nobuo Uematsu va in pensione: Fantasian Neo Dimension è il suo ultimo videogioco

In un messaggio pubblico inviato ai fan per promuovere il prossimo lancio di Fantasian Neo Dimension, che arriva il 5 dicembre si PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch dopo essere stato lanciato nel 2021 su Apple Arcade, Uematsu comunica la sua volontà di lasciare il mondo dei videogiochi dopo quest'ultimo lavoro.

Possibili ritorni per comporre tracce singole?

"Questo è il mio ultimo progetto come compositore di musica per videogiochi, spero che lo scegliate e ci giochiate! Grazie per il vostro supporto!" Ha affermato Uematsu in un video messaggio pubblicato su X nelle ore scorse.

Nobuo Uematsu in concerto

I primi lavori accreditati da Uematsu risalgono al 1986, soprattutto per quanto riguarda giochi pubblicati da Squaresoft come King's Knight e Rad Racer, ma è con Final Fantasy, a partire dal 1987, che il suo nome diventa noto in tutto il mondo, legandosi in particolare alla serie in questione ma spaziando anche in numerose altre produzioni, diventando a tutti gli effetti uno dei compositori più famosi di colonne sonore videoludiche.

Di recente, lo stesso collega di lunga data Sakaguchi aveva riferito che Fantasian poteva essere l'ultima colonna sonora composta interamente da Uematsu, ma questo non escluderebbe suoi possibili impegni per singole tracce, d'ora in poi.

In effetti, durante una recente tavola rotonda su Final Fantasy 7 Rebirth, Uematsu aveva riferito che "sarebbe un onore" per lui poter tornare per comporre il tema principale della colonna sonora della terza parte del remake, dunque attendiamo eventuali sviluppi sulla questione.