La data di uscita di Invincible Stagione 3 è stata svelata e Amazon risponde alla più grande critica dei fan

Amazon Prime Video ha svelato la data di uscita di Invicible Stagione 3: andrà in onda il 6 febbraio 2025 per tutti gli abbonati Prime. Non manca quindi molto all'uscita, cosa non scontata visto che tra la prime e la seconda stagione erano passati due anni.

La vera bella notizia però è un'altra: non ci saranno pause di metà stagione. Tutte le puntate arriveranno senza interruzioni prolungate. L'informazione è arrivata tramite un breve video pubblicato tramite Twitter (che sta avendo problemi tecnici e non ci permette di condividere il video al momento della scrittura).