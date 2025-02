Xbox Store lancia le offerte del mese degli anime con tanti giochi dal Giappone scontati fino al 60%

Microsoft ha dato il via su Xbox Store alle offerte del "mese degli anime", che come suggerisce il nome propone tanti giochi ispirati all'animazione giapponese e non solo. Vediamo alcune delle promozioni attive al momento.

Tra gli sconti attivi troviamo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles a 14,99 euro, con una riduzione di prezzo del 75%. Non può mancare ovviamente anche il franchise di Dragon Ball, con Xenoverse in promozione a 7,49 euro, Dragon Ball FighterZ a 14,99 euro per la FighterZ Edition e Dragon Ball Z: Kakarot a 17,99 euro per la Deluxe Edition.