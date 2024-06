Farmagia presentato durante l'ultimo Nintendo Direct, tra combattimenti e coltivazioni

Uno dei titoli presentati in occasione del recente Nintendo Direct è stato Farmagia , gioco di ruolo giapponese con elementi da simulatore di fattoria di Hiro Mashima, il creatore di Rave Master e FAIRY TAIL. Il mangaka ha deciso di fare squadra con Marvelous per presentare una nuova avventura piena combattimenti contro mostri di varie taglie, nonché di piantagioni da curare e animali da allevare.

Tanti elementi

Farmagia era già stato presentato in occasione del recente evento di Marvelous, ma è spuntato fuori anche durante il Nintendo Direct, per la gioia degli appassionati di tutto ciò che viene dal Giappone. La storia racconta di un dispotico tiranno a capo di un regime che opprime gli abitanti del mondo che va fermato a tutti i costi, ma non prima di aver raccolto qualche carota.

Dopo la morte del sovrano di Felicidad, il dispotico signore supremo Glaza ha preso il potere e governa con pugno di ferro. Nei panni di Ten e dei suoi amici di Farmagia, il giocatore deve comandare un esercito di mostri mentre esplora le difficili terre del Sottomondo, raccogliendo risorse da riportare alla sua fattoria.

"Esplora, combatti, raccogli risorse, coltiva e comanda un esercito di mostri e potenzia le tue abilità," recita il comunicato ufficiale, che parla anche della possibilità di usare i mostri allevati in combattimento. La versione Nintendo Switch sarà disponibile a partire dal 1° novembre 2024 e immaginiamo che sarà lo stesso anche per le altre versioni. Per adesso questa è l'unica annunciata, ma il gioco si trova anche su Steam, quindi possiamo dare per scontato che esca anche su PC.