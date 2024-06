Apple ferma i lavori per il nuovo Vision Pro? Un report lo confermerebbe

Apple Vision Pro non è ancora arrivato in tutti i paesi del mondo, ma il suo debutto sembra già piuttosto travagliato. Nonostante il grande interesse iniziale, il visore hi-tech della mela morsicata non è riuscita a soddisfare le aspettative dell'azienda, in attesa del lancio europeo che potrebbe parzialmente cambiare le carte in tavola.

Stando ad un recente report pubblicato da The Information, Apple starebbe lavorando ad una versione economica del visore il cui lancio è previsto entro la fine del 2025. Contemporaneamente, il colosso di Cupertino avrebbe interrotto lo sviluppo della seconda generazione di Vision Pro, proprio per dare priorità al modello "low-cost".