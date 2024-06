Dragon Quest 3 HD-2D Remake ha una data di uscita ufficiale su Nintendo Switch, PS5, Xbox e PC

Uno dei giochi più attesi del Nintendo Direct di giugno era senza dubbio Dragon Quest 3 HD-2D Remake e in tal senso non siamo rimasti delusi. Per l'occasione abbiamo finalmente anche una data di uscita ufficiale, fissata al 14 novembre 2024 su Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam e Windows), nonché un nuovo trailer ufficiale e una galleria di immagini, che potrete visionare qui sotto.

Stando ai dettagli ufficiali condivisi da Square Enix, Dragon Quest 3 HD-2D Remake punta a riproporre l'origine narrativa della trilogia di Erdrick tramite un rifacimento grafico che adotta uno stile HD-2D, fondendo pixel art e grafica 3D, che abbiamo imparato ad apprezzare anche con altre produzioni recenti, come la serie Octopath Traveler.