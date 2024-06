NVIDIA DLSS 3 confermata in 4 nuovi giochi, incluso Still Wakes the Deep

Nel consueto aggiornamento settimanale, NVIDIA ha confermato l'arrivo del DLSS 3 (Super Resolution e Frame Generation) e di Reflex nel gioco horror in prima persona di The Chinese Room, Still Wakes the Deep, disponibile da oggi su tutte le piattaforme. Secondo i benchmark diffusi dalla compagnia, NVIDIA DLSS 3 offre agli utenti delle GeForce RTX 40 Series un aumento medio delle prestazioni di 2,6 volte alla risoluzione 4K con impostazioni massime all'interno del gioco. C'è anche l'opzione di sostituire la componente Super Resolution con DLAA, che migliora la fedeltà visiva tramite AI.

Come abbiamo evidenziato nella nostra recensione di Still Wakes the Deep, il nuovo gioco horror di The Chinese Room non ci ha però convinto del tutto: è un'avventura narrativa con un debole per i survival horror passivi, che però risulta incapace di esprimere i valori che ci si aspetterebbe a ben undici anni da Amnesia: A Machine for Pigs. La storia sembra una rielaborazione in salsa scozzese di Dead Space e il gameplay non è che un insieme di espedienti messi lì per raccontarla, ma con poca voglia e meno ancora coraggio. La storia ha un picco sul finale, ma ci si arriva un po' troppo in fretta e senza idee originali.

Le performance delle GPU NVIDIA con Still Wakes The Deep, con impostazioni grafiche al massimo in 4K e DLSS 3 attivo

Ma non è tutto, perché i giocatori PC possono aspettarsi un'altra uscita di un gioco in Unreal Engine 5, l'MMORPG in accesso anticipato Pax Dei di Mainframe Industries. Come annunciato in precedenza, NVIDIA DLSS 3 è disponibile anche in questo gioco, fornendo ai possessori di GeForce RTX 40 un aumento medio delle prestazioni di 3 volte alla risoluzione 4K con impostazioni massime. Pax Dei rimarrà tuttavia in accesso anticipato almeno fino a giugno 2025.

Il DLSS 3 sarà disponibile da domani anche in un altro gioco in accesso anticipato, Skye: The Misty Isle. L'aumento medio delle prestazioni previsto nel gioco di sopravvivenza single player ispirato ai Vichinghi è stavolta leggermente inferiore, ma comunque notevole, con un incremento di 2,4 volte.

Ghost Ship Games ha infine introdotto il supporto per NVIDIA DLSS 3 nel suo gioco cooperativo Deep Rock Galactic in corrispondenza del lancio della Stagione 5: Drilling Deeper.

