Dragon Quest III HD-2D Remake, torna la storia dei JRPG

Forse da noi non godrà della stessa mostruosa popolarità di cui gode in Giappone, ma se si è fan dei JRPG è impossibile non aver almeno sentito parlare di Dragon Quest. La geniale serie ideata da Yuji Horii ha settato le fondamenta per l'intero genere, diventando un vero e proprio cult nella madrepatria e guadagnandosi anche da queste parti un seguito tutt'altro che sottovalutabile. Ora, si potrebbero fare lunghi discorsi sull'effettiva evoluzione della saga negli anni, così come sarebbe interessante parlare di quanto la popolarità abbia per certi versi costretto gli sviluppatori di Dragon Quest a preservare certi elementi in forma pressoché invariata di capitolo in capitolo, ma oggi non siamo qui per questo. No, oggi siamo qui per parlare del ritorno dell'origine di tutto, dato che nei giorni scorsi abbiamo avuto la possibilità di testare Dragon Quest III HD-2D Remake, il vociferato rifacimento dell'origine della saga di Erdrick, con un discreto numero di interessanti modernizzazioni.

In realtà questo remake non dovrebbe limitarsi a contenere Dragon Quest III ma l'intera trilogia di partenza, cosa che lo rende a dir poco affascinante per chiunque voglia fare un informativo tuffo nel passato dei JRPG o semplicemente rivivere le origini di uno dei nomi più importanti in assoluto del genere. Noi, però, abbiamo avuto modo di provare solo per qualche ora il rifacimento del terzo capitolo, che in quanto prequel è a tutti gli effetti quello più sensato da cui partire dal punto di vista narrativo.