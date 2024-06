Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, ecco l'offerta imperdibile su Instant Gaming

L'ultima grande fatica di CD Projekt RED, Cyberpunk 2077, torna nella versione Ultimate Edition per PC con un prezzo a dir poco imbattibile. Il portale Instant Gaming la offre infatti con un incredibile sconto del 65% rispetto all'originale prezzo di listino, fissato a 90 euro. Se sei interessato all'acquisto è sufficiente cliccare su questo indirizzo.

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition è in offerta a soli 31.85 euro: al suo interno comprende il gioco originale Cyberpunk 2077 in versione digital delivery e il suo DLC, Phantom Liberty. Specifichiamo che si tratta della versione GOG del gioco, per cui sarà necessario installare il client GOG Galaxy per avviare il gioco e cominciare a giocare.