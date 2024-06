Metroid Prime 4 Beyond presentato al Nintendo Direct con un trailer di gameplay e anno d’uscita

Il Nintendo Direct di oggi si è chiuso con i fuochi artificiali: è stato presentato Metroid Prime 4 Beyond , il nuovo capitolo della serie sviluppato da Retro Studios. Meglio dire che è stato ripresentato, visto che è in sviluppo da anni.

Nuova generazione in arrivo?

Insomma, il sospetto è che potrebbe trattarsi di uno dei titoli di lancio della prossima generazione di macchine da gioco di Nintendo, anche se non ne abbiamo la certezza.

Dopo tanto tempo Nintendo si è detta in grado di essere in grado di presentare il gioco. C'è da pazientare ancora un po' per avere più dettagli. Intanto guardiamo il video, che è un gran bel vedere.

Come potete vedere, il video mostra Samus in azione dopo essere scesa dalla sua astronave. Come dicevamo, la qualità è tale che ci fa sospettare non si tratti della versione Nintendo Switch, anche se potremmo esserci sbagliati a causa dell'emozione di vedere finalmente il gioco. Come ricorderete, Metroid Prime 4 fu annunciato sette anni fa, per poi essere ricominciato da zero. All'inizio il progetto era stato affidato a Bandai Namco, ma poi Nintendo ha sistemato le cose dentro Retro Studios, la Software House dei primi tre Metroid Prime, cui ha affidato il rilancio del progetto, con i risultati che abbiamo potuto vedere.

Per festeggiare, Nintendo ha pubblicato anche una ricca galleria di immagini del gioco, che potete vedere qui di seguito.

Insomma, a questo punto non resta che rimanere fiduciosamente in attesa di saperne di più, viste le ottime premesse.