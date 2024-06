Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics porta 7 picchiaduro classici sugli schermi moderni

La raccolta ripropone i titoli in questione in maniera estremamente fedele, con i medesimi contenuti originali e qualche adattamento applicato sul fronte tecnico, in modo da visualizzare al meglio i giochi sui display attuali.

Tra gli annunci del Nintendo Direct di oggi emerge anche Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics , titolo di Capcom che racchiude all'interno ben sette picchiaduro ed action classici da sala giochi , in arrivo su PC, PS4 e Nintendo Switch.

Le novità introdotte nei classici

In particolare, vari avanzamenti sono stati fatti sul fronte del multiplayer, ovviamente con l'introduzione dell'online.

Tutti i giochi possono essere giocati in multiplayer online, e questo sfrutta anche il sistema di Rollback Netcode in modo da ottimizzare al meglio l'esperienza di gioco.

Presenti anche classifiche online aggiornate costantemente e lobby collegate ai match che consentono di incontrare nuovi giocatori o trovarsi con gli amici all'interno dei vari titoli in questione.

Tra le altre novità troviamo la modalità spettatore che consente di assistere ai match in qualità di pubblico, la modalità allenamento e anche vari elementi extra come la modalità jukebox per ascoltare la musica, i musei in-game con documenti e materiali da riscoprire, filtri per il display e varie altre cose.

Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics non ha ancora una data di uscita ma è atteso per il 2024 su PC, PS4 e Nintendo Switch.