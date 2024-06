Luigi's Mansion 2 HD si mostra con un trailer di lancio pieno di salti dalla sedia

Il trailer di lancio di Luigi's Mansion 2 HD è una buffa carrellata di salti dalla sedia per il povero Luigi, che sembra non essere proprio il tipo adatto per questo genere di situazioni. Esplorare una casa infestata dai fantasmi? Anche no, ma nel gioco tocca farlo.

Ricevuta la disperata richiesta di aiuto del Professor Strambic, il meno noto dei fratelli Mario dovrà impugnare nuovamente il suo fido Poltergust 5000 e utilizzarlo per aspirare tutti gli spiriti inquieti che troverà lungo il cammino, durante la ricerca dei frammenti della Luna Scura.

L'antico manufatto è infatti andato in pezzi, creando il caos tra i fantasmi che sono letteralmente impazziti e minacciano la tranquillità degli scenari che ci troveremo a visitare nel corso dell'entusiasmante campagna del gioco.