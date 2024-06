The Crew torna giocabile, ma solo se avete la versione pirata

The Crew sta per tornare a essere giocabile grazie al lavoro indefesso di alcuni fan che stanno lavorando per emulare i server di gioco . Sostanzialmente, quando il loro lavoro sarà pronto, basterà installare una mod e si potrà tornare in pista. Peccato però che chi ha acquistato il gioco originale non avrà la possibilità di farlo, perché la mod funzionerà soltanto con le versioni pirata .

Ricorso alla pirateria

Comunque sia, per dimostrare il funzionamento dei server emulati, è stato pubblicato un video di gameplay che mostra un giocatore impegnato in un viaggio da Detroit a Black Hills, passando per il Michigan, per Chicago, per Dairy Land e per Dakota.

Parliamo di circa 15 minuti di gameplay che hanno il solo scopo di mostrare la possibilità di far tornare in vita The Crew.

Come accennato e come ricorderete, tra la fine di marzo e i primi giorni di aprile Ubisoft ha spento i server di The Crew eliminando il gioco dagli account dei suoi legittimi possessori, scatenando una grossa polemica, visto che non solo ha reso impossibile giocare online, ma ha anche bloccato i contenuti single player (The Crew era un gioco always online). Quindi, su PC il titolo è diventato indisponibile, mentre su console completamente inaccessibile. Da Steam è ancora possibile scaricarlo, ma solo se si sente l'impellente necessità di occupare spazio sull'hard disk.

Oltre che del danno materiale, molti si sono anche del fatto che andando sulla pagina di The Crew su Ubisoft Connect, il negozio ufficiale dell'editore, si viene invitati ad acquistare gli altri capitoli della serie ancora disponibili per continuare a correre.