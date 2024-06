Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition è disponibile su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch

Il sequel è ancora vivo

Come riportato alcuni giorni fa, Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition include alcuni riferimenti a Beyond Good and Evil 2, nella fattispecie una missione che dovrebbe fungere da raccordo narrativo fra gli eventi dei due giochi.

In generale, Ubisoft ha approfittato del lancio della remaster per confermare che Beyond Good and Evil 2 non è morto ma ancora in sviluppo, sebbene siano passati ormai diversi anni dall'annuncio e nel frattempo Michel Ancel si sia ritirato dalle scene.

Proprio il rilancio dell'avventura originale servirà a porre le basi per l'arrivo del nuovo capitolo, introducendo i personaggi e le ambientazioni del mondo di Beyond Good & Evil a un pubblico completamente nuovo, come spesso accade.

La nostra recensione di Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition arriverà a breve.