Xiaomi Watch S3, la recensione di uno smartwatch economico ma completo e molto personalizzabile

Xiaomi non è certamente una new entry nel mercato degli smartwatch e anzi nel corso degli ultimi anni ha prodotto una vasta gamma di dispositivi diversi per posizionamento, funzionalità e software. In questa recensione del Watch S3 parleremo dunque del nuovo nato nella fascia media dell'offerta del colosso cinese, interessante tra le altre cose per essere il primo wearable a uscire con a bordo HyperOS, il nuovo sistema operativo proprietario che è alla base di molti dei dispositivi IoT dell'azienda. Disponibile al prezzo di listino di 149,99€ (ma con uno street price già inferiore), Xiaomi Watch S3 punta anche molto sul fattore della personalizzazione, grazie a ghiere e cinturini facilmente sostituibili per dare allo smartwatch un tocco di esclusività in più rispetto alla concorrenza. Il tutto accompagnato dalle inevitabili migliorie tecniche rispetto alla serie precedente, che oltretutto nella versione Pro montava WearOS di Google e quindi offriva un'esperienza indubbiamente diversa. Non resta dunque che scoprire qual è il nostro giudizio su un dispositivo che potrebbe indubbiamente far gola a molti.

Caratteristiche tecniche dello Xiaomi Watch S3 Xiaomi Watch S3 è uno di quei prodotti le cui caratteristiche hardware non vengono comunicate dall'azienda, di conseguenza non siamo in grado di dire quale sia il SoC né tantomeno a quanto ammontino RAM e spazio di archiviazione. Questioni che tuttavia perdono un po' di importanza considerando la fascia di prezzo del dispositivo e il fatto che non sia contemplata la possibilità di scaricare app ulteriori oltre a quelle preinstallate. I contenuti della confezione di Xiaomi Watch S3 Lato connettività troviamo il supporto per Bluetooth 5.2, GPS Dual Band (L1+L3) e NFC, oltre a speaker e microfono per poter rispondere alle chiamate direttamente dallo smartwatch. Manca invece il Wi-Fi, che tuttavia non avrebbe avuto nemmeno molto senso in un prodotto del genere. Come molti dei gadget della casa poi, Xiaomi Watch S3 è compatibile sia con Android 8.0 sia con iOS 12 e versioni superiori. A livello di sensori, agli immancabili accelerometro, barometro e bussola elettronica si aggiungono un rilevatore ottico per la frequenza cardiaca e uno per la saturazione dell'ossigeno, mentre la dotazione di accessori inclusa nella confezione si limita a un caricabatteria magnetico con connettore USB-A. Scheda tecnica Xiaomi Watch S3 Diametro quadrante: 47 mm

47 mm Peso: 44 grammi

44 grammi Display: AMOLED da 1.43 pollici Risoluzione 466 x 466 Luminosità di picco 600 nit

Connettività Wi-Fi: No/li>

No/li> Bluetooth: 5.2

5.2 Resistenza agli elementi: 5 ATM

5 ATM Sensori: Sensore di frequenza cardiaca (con ossigenazione del sangue), accelerometro, giroscopio, bussola elettronica, barometro, sensore di luce ambientale, sensore di hall,

Sensore di frequenza cardiaca (con ossigenazione del sangue), accelerometro, giroscopio, bussola elettronica, barometro, sensore di luce ambientale, sensore di hall, Colori: Black Silver

Batteria: 486 mAh

486 mAh Prezzo: 149,99€



Design Come da abitudine per questa linea di prodotti, Xiaomi Watch S3 si rifà al design dei cronografi meccanici classici, presentando dunque una cassa circolare in alluminio e offrendo una nutrita serie di watchface chiaramente realizzate allo scopo di imitare un orologio tradizionale. Nonostante il materiale di partenza non sia dunque particolarmente fantasioso, l'azienda cinese ha provato a spingere forte sul pedale della personalizzazione, consentendo non solo di acquistare e sostituire il cinturino con grande facilità, ma anche di cambiare la ghiera in acciaio che circonda il quadrante: un dettaglio che vale la pena sottolineare dato che si tratta di una feature del tutto inedita per il settore degli smartwatch. Per il resto non si notano grandi differenze tra questo modello e il precedente, salvo il fatto che proprio la presenza della ghiera intercambiabile ha reso il dispositivo ancora più spesso, arrivando a toccare i 12 mm: un dato che, unito a misure pari a 47 x 47 mm per 44 grammi di peso rende Xiaomi Watch S3 piuttosto voluminoso, un fattore da considerare per chi ha un polso molto sottile o ha l'abitudine di mantenere indossato l'orologio anche di notte per il monitoraggio del sonno. La ghiera e il cinturino di Xiaomi Watch S3 si possono facilmente sostituire per chi ama giocare con gli abbinamenti I tasti fisici sono sempre due, posti come di consueto sul lato destro del quadrante, e anche i colori sono i canonici black e silver. Invariata anche la resistenza a 5 ATM per l'immersione in acqua.

Display Il display di Xiaomi Watch S3 è un AMOLED da 1.43 pollici con risoluzione 466 x 466. Nominalmente non cambia nulla rispetto a quello del predecessore, e si tratta dunque di uno schermo dalle dimensioni generose che risulta definito quanto basta e molto facile da leggere. Il design di Xiaomi Watch S3 è molto riconoscibile ma le dimensioni sono importanti La luminosità raggiunge i 600 nit e consente un'ottima visibilità in qualunque condizione, mentre i 60 Hz di frequenza di aggiornamento restituiscono una piacevole sensazione di fluidità quando si scorre da una funzione all'altra.

Da notare come il pannello abbia una protezione in vetro Gorilla Glass 3, offrendo dunque sufficienti garanzie contro colpi accidentali e graffi. È presente una modalità always on che impatta tuttavia in maniera significativa sull'autonomia del dispositivo e che non garantisce peraltro una leggibilità sempre ottimale, ma c'è anche un'opzione che riaccende lo schermo al movimento del polso che invece funziona piuttosto bene.

Batteria Xiaomi Watch S3 monta una batteria da 486 mAh: non tantissimi in senso assoluto, ma che abbinati ai parchi consumi di HyperOS portano a un'autonomia che il produttore stima persino in 15 giorni consecutivi. Il dato è probabilmente un po' esagerato - e comunque subordinato alla disattivazione dell'always on display - ma la durata della carica è comunque eccellente e superiore alla stragrande maggioranza degli smartwatch in commercio. Sul retro di Xiaomi Watch S3 si possono notare i connettori per l'attacco magnetico del caricabatterie Con l'alimentatore magnetico incluso nella confezione (peraltro compatibile anche con le serie precedenti) è possibile ripristinare il 20% della batteria in 5 minuti e riempire completamente il serbatoio in solo un'ora, quindi anche la velocità di ricarica è più che soddisfacente. Manca tuttavia il supporto alla ricarica wireless che per qualcuno potrebbe essere un fattore significativo.

Esperienza d’uso L'obiettivo di Xiaomi Watch S3 non è certamente quello di combattere ad armi pari contro dispositivi che costano due o tre volte di più, preferendo invece un posizionamento che è più una via di mezzo tra il mondo delle smartband e quello degli smartwatch. Un dettaglio dei due tasti laterali di Xiaomi Watch S3 Sotto questa prospettiva, è innegabile come Xiaomi Watch S3 si comporti decisamente bene, a cominciare dalla performance dei sensori: le misurazioni di frequenza cardiaca e ossigenazione del sangue offrono letture in linea con quelle di modelli ben più pregiati, e anche il tracking del sonno ci è parso completo e accurato. Buone notizie anche per chi fa sport: le discipline contemplate sono moltissime (c'è persino una modalità dedicata allo sci), e il dispositivo supporta anche il riconoscimento automatico per alcune attività come corsa, ciclismo ed esercizi sull'ellittica. Il riconoscimento della posizione tramite GNSS è poi sempre piuttosto preciso e funziona anche al chiuso. Xiaomi Watch S3 supporta moltissime attività sportive e la rilevazione dei sensori è affidabile Tutte le metriche sono ovviamente consultabili nel dettaglio sull'app ufficiale per smartphone Mi Fitness, che serve anche da base operativa per la configurazione dello smartwatch: si tratta di una soluzione oramai super collaudata e che nel corso degli anni è sempre migliorata in termini di grafica e di completezza di informazioni. Per quanto riguarda invece il software di Xiaomi Watch S3, è onestamente difficile trovare differenze sostanziali tra questo nuovo HyperOS e il sistema operativo che si trovava a bordo degli altri dispositivi dell'azienda non basati su WearOS: è stato rivisto il design di menù e icone, ma le funzionalità sono fondamentalmente le stesse. Il display di Xiaomi Watch S3 è ampio e leggibile in ogni condizione Con uno swipe laterale si accede ai widget, con una strisciata verso l'alto si visualizza la pagina dei toggle rapidi mentre un movimento verso il basso apre la tendina delle notifiche, che si possono espandere con un tocco ma senza andare oltre: tanto per fare l'esempio più banale, non si può dunque rispondere a una chat direttamente dallo smartwatch. Come accennato in apertura, non è presente uno store dal quale scaricare nuove app, anche se quelle preinstallate sul dispositivo sono comunque abbastanza numerose e variegate da consentire un utilizzo piuttosto estensivo dello strumento, posto che non si abbiano esigenze troppo elaborate.