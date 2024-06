Nonostante questo il colosso cinese ha sempre preferito tenere il suo campione di incassi in patria (e nelle regioni limitrofe) distribuendo in Europa e America Arena of Valor, una versione "occidentalizzata" del gioco. Nonostante il buon successo riscosso, ricordiamo anche una divertente, seppur poco supportata versione per Nintendo Switch, AoV non è riuscito ad imporsi sul mercato, superato recentemente da Pokémon Unite, curiosamente sempre di TiMi, o League of Legends Wild Rift, anche lui facente parte della galassia Tencent. Cosa fare dunque?

I MOBA su dispositivi mobile sono una cosa seria . È vero che League of Legends e DotA 2 garantiscono una profondità e complessità di un altro livello, ma è su iOS e Android che si consumano il maggior numero di battaglie. Se a ben guardare questo è vero per l'Occidente, diventa quasi una banalità per l'Oriente dove Honor of Kings, il Multiplayer Online Battle Arena di TiMi e Tencent è sia uno dei giochi più famosi, sia quello più redditizio di tutta l'industria.

Gameplay e Meccaniche

La risposta, come sempre, prevederebbe una sfera di cristallo funzionante, cosa di cui siamo sprovvisti. Quello che possiamo constatare sono le qualità di Honor of Kings, ma anche il fatto che il gioco offra un'esperienza molto simile a quella che è possibile apprezzare in Arena of Valor, con addirittura alcuni eroi identici (Arthur, Butterfly) e altri leggermente modificati come Yorn/Hou Yi.

In altre parole anche Honor of Kings è un classico MOBA 5v5, in cui i giocatori lavorano in squadra per distruggere la base avversaria. Ci sono i tre classici corridoi attraversati incessantemente dai minion, ci sono le torri da distruggere, i draghi da sconfiggere e la base da conquistare.

Come complessità siamo un gradino sopra Pokémon Unite, principalmente per via dell'equipaggiamento acquistabile durante la partita che modifica pesantemente le capacità del guerriero selezionato, oltre che per la durata non fissata del match, ma non si raggiunge la complessità di un LoL e soprattutto di un DotA 2, dove non solo si ha almeno un'abilità in più per eroe, ma anche gli oggetti equipaggiati possono conferire ulteriori poteri e possibilità.

Distruggere la base avversaria è sempre l'obiettivo ultimo

Stiamo parlando, comunque, di un gioco pensato per essere giocato prevalentemente su telefono e per questo motivo la durata delle partite arriva rarissimamente a superare i 20 minuti e i controlli occupano parte di uno schermo dalle dimensioni ridotte e quindi non possono essere troppi e troppo complessi.

Questo non toglie un certo grado di complessità e tatticismo delle partite, con le conseguenti emozioni e soddisfazioni, come sottolineato dalla vivace scena esport che circonda il gioco. Anzi, molti nuovi arrivati potrebbero non apprezzare la curva di apprendimento piuttosto ripida, soprattutto nel caso in cui non si conoscano i MOBA, in questo caso acuita dal fatto che non si tratta di un nuovo gioco, ma di un prodotto con quasi 10 anni sulle spalle, migliaia di giocatori già allenati e decine di eroi tra i quali scegliere. Questo nonostante tutti gli aiuti che TiMi ha accumulato negli anni per rendere la soglia di ingresso il più morbida possibile.