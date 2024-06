In arrivo un libro su Rob Hubbard, storico compositore inglese dell'epoca 8-16 bit

L'editore Fusion Retro Books ha annunciato un libro monografico dedicato al grande Rob Hubbard , chiamato "Master of Magic - Rob Hubbard". Si tratta di uno storico compositore dell'epoca 8-16 bit, attivo in particolare su Commodore 64 , piattaforma di cui è considerato uno dei maestri assoluti. Il volume è stato finanziato con una campagna di crowfunding, che ha raggiunto il 1209,6% dell'obiettivo iniziale.

Il maestro

Il libro è stato scritto da Chris Abbott, Rob Hubbard stesso e Kenny McAlpine. Racconta la carriera del compositore attraverso i suoi ricordi personali, arricchiti da commenti e analisi fatte da esperti. Si tratta della biografia definitiva di quella che viene considerata una vera e propria leggenda della scena dei videogiochi inglese.

La copertina del libro

Una delle pagine interne

Il volume sarà rilegato con copertina rigida, sarà composto da 354 pagine e rappresenterà un bel regalo per chiunque nutra un interesse per il Commodore 64 o per la musica dei videogiochi in generale.

Il prezzo del libro è di 40 sterline, o di 50, se si vuole la versione autografata da Hubbard. Inoltre, tutti i preordini riceveranno in omaggio una straordinaria galleria multimediale da 120 GB contenente audio, video, spartiti musicali, codice sorgente e altro ancora. In questo modo si potranno ascoltare ed esaminare tutte le musiche composte da Rob Hubbard su ogni piattaforma.

Impossibile elencare tutti i giochi che portano anche la sua firma. Tra i più famosi citiamo proprio Master of Magic, che dà il titolo al volume, Commando, Thrust, Spellbound, Sanxion, Auf Wiedersehen Monty, Delta e tanti altri ancora. Insomma, parliamo di quello che possiamo considerare un vero e proprio maestro del medium, la cui fama è viva ancora oggi.