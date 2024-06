Per Ubisoft Beyond Good & Evil 2 non è morto ma ancora in sviluppo

Quantomeno questa è l'interpretazione più ottimista fatta leggendo il messaggio pubblicato dall'account ufficiale della serie, scritto in risposta a chi chiedeva numi sul nuovo titolo in relazione all'uscita di Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition il 25 giugno, che dovrebbe contenere alcuni riferimenti al seguito.

Beyond Good & Evil 2 è tra i giochi dai tempi di sviluppo più lunghi di sempre , tanto che molti ormai disperano di vederlo effettivamente arrivare. Tanti danno quasi per scontato che sia stato cancellato, ma a quanto pare non è così, visto che Ubisoft ha dichiarato che il gioco è ancora in sviluppo , suggerendo che a breve potrebbero esserci delle novità.

C'è qualche speranza?

Il messaggio dice, precisamente: "Sì, Beyond Good & Evil 2 è ancora in sviluppo e non vediamo l'ora che scopriate di più sul passato di Jade nell'edizione del ventesimo anniversario."

Per ora è tutto qui, nel senso che il messaggio di Ubisoft è chiaro, ma non dice molto sullo stato del gioco e su come procede effettivamente lo sviluppo. Di Beyond Good & Evil 2 si parla ormai da tantissimi, tra le voci pre-annuncio del seguito e alcuni fatti riguardanti lo sviluppo di quest'ultimo, come l'uscita dal progetto di Michel Ancel nel 2020, l'autore del primo episodio, e i vari passi indietro fatti a livello comunicativo. Staremo a vedere se il 2024 è davvero l'anno buono per avere qualche informazione fresca o se dovremo attendere ancora.