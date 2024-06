La classifica UK dimostra che c'è qualcosa che neppure Elden Ring: Shadow of the Erdtree riesce a battere

L'edizione completa del soulslike di FromSoftware, che include appunto il gioco base e l'espansione Shadow of the Erdtree , deve dunque accontentarsi del secondo posto, seguito da Hogwarts Legacy: un altro titolo di grande successo.

Con il Campionato Europeo di Calcio 2024 nel vivo ed EA Sports FC 24 a rappresentarlo in ambito videoludico, in effetti, sarebbe stato arduo immaginare una situazione differente da questa nel Regno Unito.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree è fortissimo ma il calcio non lo batti : è questo il messaggio che passa quando si osserva la classifica UK relativa alla settimana che si è appena conclusa, e che vede in testa appunto EA Sports FC 24.

C'è un'altra new entry nella top 10

Oltre a Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition, fa piacere constatare la presenza di una seconda new entry nella top 10 del Regno Unito: stiamo parlando dell'ultima avventura horror sviluppata da The Chinese Room, ovverosia Still Wakes the Deep.

Classificatosi decimo, il che non è affatto un cattivo risultato per un titolo di questo genere, Still Wakes the Deep racconta le vicende di un operaio scozzese che si trova ad affrontare una situazione imprevista, mentre si trova a bordo di una piattaforma petrolifera nel Mare del Nord.

Sembra infatti che le trivelle della struttura abbiano toccato qualcosa che non avrebbero dovuto sfiorare, risvegliando una sorta di creatura degli abissi le cui appendici hanno corrotto l'animo di alcuni degli uomini presenti sulla piattaforma.

