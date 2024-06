Riven è un capolavoro, stando ai primi voti della critica

Tempo di arrivare tra i giocatori anche per il remake di Riven , ma come sarà venuto? Stando ai primi voti della critica, ci troviamo di fronte a un gioiellino vero e proprio, capace di rinvigorire il titolo originale, presentando un'esperienza che non paga pegno pur se presentata con tecnologie moderne. Detto in altre parole, il passaggio al 3D pare essere stato realizzato in modo brillante e senza che l'atmosfera ne abbia risentito.

Giudizi entusiasti

Indicativo in tal senso il commento di Ron Burke su GamingTrend, che afferma: "Quando Riven fu lanciato nel 1997 fu accolto come un'opera d'arte. Ora, quasi trent'anni dopo, Cyan Worlds è tornata in quel mondo applicandoci degli standard più moderni, usando i nuovi strumenti disponibili. Ancora una volta hanno creato un'opera d'arte maestosa e un mondo che vale la pena di esplorare." Anche un redattore che non conosceva il Riven originale come Josh McGrath di Gamer Escape ha trovato l'esperienza elettrizzante: "Quando mi sono trovato immerso nel suo mondo, tutto è andato al suo posto. Riven non è un'ottusa scatola puzzle come mi aspettavo, ma un mondo estremamente vivido." Ma ora bando alle ciance e vediamo l'elenco dei primi voti.

Entertainium - Masterpiece

GamingTrend - 100 / 100

Saving Content - 5 / 5

Gamer Escape - 9 / 10

COGconnected - 88 / 100

TechRaptor - 8.5 / 10

AltChar - 85 / 100

God is a Geek - 8 / 10

SECTOR.sk - 8 / 10

Se volete saperne di più, in attesa della nostra recensione, potete leggere il nostro recente provato. La versione PC di Riven uscirà il 25 giugno 2024.