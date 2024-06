Helldivers 2 ha ricevuto un nuovo Ordine Maggiore: gli Automaton puntano a Malevolon Creek

Il nuovo Ordine Maggiore di Helldivers 2 ci vedrà affrontare nuovamente i temibili Automaton, che a quanto pare puntano a Malevolon Creek e vanno fermati a qualsiasi costo, sia per ragioni pratiche (le forniture) sia come segno di rispetto per gli sforzi compiuti al fine di liberare il pianeta.

"Una vecchia e familiare minaccia torna a mostrare la sua testa metallica: gli Automaton stanno puntando ai loro vecchi settori d'avanguardia", si legge nel post del community manager di Helldivers 2. "In quello che sembra essere un tentativo di reclamare Malevelon Creek e i sistemi adiacenti, gli Automaton stanno facendo uno sforzo concertato per spingersi a sud."

"Non si può permettere che le vecchie fabbriche cadano nelle mani robotiche degli automi, ma soprattutto non si può permettere che il Memoriale di Malevelon Creek venga deturpato, visto il grande costo con cui lo abbiamo rivendicato. Dobbiamo tenere il settore Xzar per impedire ai bot di stabilire un punto d'appoggio."