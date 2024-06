La nuova Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super ha un connettore da 16-Pin nascosto, ecco a cosa serve

Non è la prima volta che Gigabyte lancia una scheda grafica con connettore nascosto. Dopo il primo esperimento con la GeForce RTX 4090 Windforce, l'azienda è pronta a far debuttare un altro modello che fa leva sullo stesso design, con tanto di connettore a 16-Pin. Scopriamo tutti i dettagli della nuova Gigabyte RTX 4070 Ti Super Windforce Max e del suo particolare connettore.

Le specifiche tecniche

La nuova GeForce RTX 4070 Ti Super Windforce Max di Gigabyte arriverà sugli scaffali con un overclock di fabbrica che spinge la GPU fino a 2655 MHz, con un boost di 45 MHz rispetto al modello base.

Un dettaglio della GeForce RTX 4070 Ti Super Windforce Max

La scheda grafica sarà poi equipaggiata con 8488 CUDA core sul die AD103-275 e 16 GB di memoria GDDR6X a 256-bit con una larghezza di banda di 672,3 GB/s, mentre il TGP dovrebbe avvicinarsi ai 285W.

Il design di GeForce RTX 4070 Ti Super Windforce Max è basato su tre ventole indipendenti con radiatore e dissipatore equipaggiato con nove tubi in rame, con misure di 331 x 136 x 55,5 mm. Sul retro un'apertura consente un miglior passaggio dell'aria proveniente dalla terza ventola, accompagnata da una piastra che può essere rimossa.

Proprio sotto a questa trova spazio il connettore da 16 pin, posizionato in maniera peculiare: grazie a questo infatti il cavo di alimentazione può essere nascosto in maniera migliore rispetto alle soluzioni tradizionali. La disposizione più ordinata del cavo elimina infine la necessità di occupare spazio extra nel case.

La parte frontale della GeForce RTX 4070 Ti Super Windforce Max

Insomma, niente di trascendentale ma comunque un'ottima caratteristica che può fare la gioia degli amanti dell'ordine e delle build senza cavi a vista, come il sottoscritto.

Al momento Gigabyte non ha fornito dettagli sui prezzi della nuova GeForce RTX 4070 Ti Super Windforce Max, ma dovrebbe arrivare sul mercato molto presto.