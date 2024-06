Il remake di Nosferatu dal regista di The Witch mostrato nel primo trailer

Robert Eggers, il regista di The Witch, The Lighthouse e The Northman, viene considerato uno dei più grandi talenti contemporanei del genere horror. Il prossimo soggetto con cui ha deciso di confrontarsi è nientemeno che Nosferatu di Friedrich Wilhelm Murnau, uno dei capolavori dell'espressionismo tedesco degli anni '20 del novecento, considerato uno dei più grandi capolavori del cinema. Ne realizzerà il remake, di cui è stato pubblicato online il primo trailer, dopo il passaggio in anteprima nei cinema avvenuto nel fine settimana.