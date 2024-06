Starfield a 60 fps su Xbox Series S? È possibile: Digital Foundry ci spiega come

In questo modo si viaggia generalmente fra i 30 fps e i 50 fps , a seconda della complessità di ciò che viene mostrato sullo schermo, ma andando a impostare l'uscita video a 120 Hz la situazione migliora in maniera sostanziale e si sfonda tranquillamente la barriera dei 60 frame al secondo.

La prima mod provata dalla testata inglese, ad esempio, si limita a disattivare la sincronia verticale e dunque il limite relativo al frame rate, andando a spingere i fotogrammi laddove possibile ma generando un forte effetto tearing sugli schermi che non supportano la tecnologia del variable refresh rate (VRR per gli amici).

A quanto pare Starfield può girare a 60 fps anche su Xbox Series S , sebbene non in maniera ufficiale: per riuscire nell'impresa, spiega Digital Foundry, è necessario utilizzare delle mod che agiscono sui preset grafici e le impostazioni del gioco.

Abbassare la risoluzione

Un secondo modo per ottenere i 60 fps su Starfield è quello di utilizzare le regolazioni delle mod per ridurre la risoluzione, portandola in questo caso a 720p effettivi: attivando la già citata uscita a 120 Hz, il gioco gira a 60 fotogrammi anche nelle aree più impegnative, spingendosi fino ai 90 fps nelle zone meno complesse.

Il rovescio della medaglia è ovviamente rappresentato da una sostanziale perdita di dettaglio, che a 720p si percepisce maggiormente visto che la FSR 2 viene sfruttata al massimo, producendo di conseguenza degli artefatti molto ben visibili.

Esiste infine un ulteriore approccio, che è quello di diminuire la distanza visiva, la qualità delle ombre e altre regolazioni grafiche: anche questa opzione funziona, ma sempre a discapito dell'impatto visivo, che rimane un aspetto importante dell'esperienza di Starfield.

I redattori di Digital Foundry sono convinti che esista un margine su Xbox Series S per una modalità a 40 fps sugli schermi che supportano i 120 Hz, o magari per una ricalibrazione della FSR 2 che punti a ricostruire un output a 1080p anziché a 1440p, evitando così gli effetti più estremi dell'upscaling: vedremo se Bethesda prenderà in considerazione tutto questo.