La piattaforma AMD Strix Halo potrebbe supportare fino a 128 GB

I nuovi processori mobile di AMD tornano a far parlare di se grazie alle informazioni emerse da alcuni registri di spedizione. Al centro dell'attenzione, questa volta sono finite le APU Strix Halo basate su architettura Zen 5 che promettono di elevare le prestazioni in mobilità a livelli mai visti prima. Fino a questo momento però le voci di corridoio avevano parlato di configurazioni da 32 GB e 64 GB, ma l'ultimo leak ha portato alla luce pool di memoria praticamente raddoppiati, con capacità fino a 128 GB. Ecco i dettagli.

Supporto per memoria fino a 128 GB

Le nuove informazioni sui processori AMD Strix Halo sono emerse dai registri di nbd.ltd. Stando ai listini di spedizione, le prossime APU della casa rossa saranno compatibili con la piattaforma FP11 e porteranno in dote un TDP da 55W a 130W, anche se rimane da capire se AMD sarà intenzionata a sfruttare il potenziale massimo dei nuovi chip per tutta la gamma.



I registri di nbd.ltd con le novità su AMD Strix Halo

Sul fronte delle memorie arriva invece la novità più interessante: i registri riportano infatti il supporto per capacità di memoria fino a 128 GB. Considerando che, ad oggi, anche i PC desktop più prestanti non arrivano a tanto, se questa caratteristica venisse confermata ci troveremmo di fronte ad un balzo in avanti piuttosto deciso sul fronte mobile e questo potrebbe inevitabilmente incidere anche sul prezzo dei dispositivi basati su Strix Halo.

Con tutta probabilità, le configurazioni con 128 GB di memoria prevederanno soluzioni saldate sulla scheda madre con moduli LPDDR5x in grado di soddisfare l'ampiezza di banda necessaria alla iGPU da 40 CU che dovrebbe accompagnare i nuovi chip.