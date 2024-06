Umamusume: Pretty Derby, il gioco delle ragazze cavallo anime, arriva in occidente

In che senso ragazze cavallo? Letteralmente, tanto che hanno code e orecchie molto lunghe sulla testa. Inoltre fanno allenamenti folli per diventare più forti e veloci, come viene spiegato nel filmato introduttivo , pubblicato per dare la lieta novella della traduzione in inglese. Lo trovate più avanti.

CyGames ha annunciato l' arrivo in occidente di un titolo davvero particolare: Umamusume: Pretty Derby . Si tratta di un titolo mobile, che sarà lanciato su iOS e Android, in cui le protagoniste sono delle ragazze cavallo che competono in gare d'equitazione.

Poche informazioni

Per adesso Umamusume: Pretty Derby non una data d'uscita. Il sito teaser non svela molto del gioco, se non che sarà free-to-play, con acquisti opzionali, e pieno di ragazze. Per chi se lo stesse chiedendo, sarà tradotto solo in inglese.

Essendo la versione giapponese disponibile già da qualche tempo, è comunque facile rintracciare online dei video con il gameplay del gioco, naturalmente in una lingua comprensibile da pochi dalle nostre parti. Comunque sia, i filmati mostrano una buona personalizzazione dei personaggi, nonché diverse competizioni tra le ragazze in pista, in cui non sappiamo il livello di intervento concesso al giocatore. In buona parte il sistema sembra automatico, anche se probabilmente è possibile usare qualche abilità. Vi sapremo ridire quando avremo modo di provare la versione definitiva.

Tornando sulla data d'uscita, immaginiamo che proprio il fatto che sia già disponibile in altre lingue la renda non troppo distante, anche se vi sapremo ridire a tempo debito. Per chi se lo stesse chiedendo, non è poi così strano per i giapponesi realizzare delle operazioni così bizzarre. Come dimenticare Hatoful Boyfriend e i suoi piccioni?